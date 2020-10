Milan, Ibra ancora un rebus per il derby. Calhanoglu addio a gennaio?

C’è un rischio: la possibilità che Zlatan Ibrahimovic non possa giocare il derby. L’attaccante svedese è a casa, non ha sintomi particolari, si allena da solo, come può. Ma non è la stessa cosa, non è come essere sul campo di Milanello e mangiare l’erba.

La stracittadina del 17 ottobre è la prova di maturità del Milan argato Pioli che fin qui ha incontrato (e battuto) Bologna, Crotone e Spezia. Ma per scendere in campo a San Siro sabato prossimo contro l’Inter servono due tamponi negativi.

Tra oggi e domani Zlatan tornerà a sottoporsi all’esame con la speranza che il responso sia diverso da quello attuale. In Casa Milan c’è ancora ottimismo ma il club ha deciso di dare comunicazioni ufficiali solo alla negatività del giocatore che al momento come detto non c’è ancora. La preoccupazione del Milan è che senza Zlatan con l’Inter diventi davvero dura provare a giocare una partita alla pari.

Ma Pioli ha già dimostrato con i fatti che il suo Diavolo è duro a morire. E lo sarà anche in questa occasione. Se si giocasse questo sabato, di sicuro Ibra non potrebbe essere al centro dell’attacco. Tra un tampone e l’altro devono passare 48 ore.

Il tempo è a favore dei rossoneri, ma bisogna incrociare le dita. Intanto tra i rinnovi da risolvere prima di dicembre c’è quello di Hakan Calhanoglu. Ma se per Donnarumma, con Mino Raiola Maldini e Mascara lavorano per trovare un’intesa comune per Calha la situazione è diversa. Il Sultano chiede 5 milioni d’ingaggio netti a stagione per restare in maglia rossonera.

Un ingaggio fuori budget per la società guidata da Ivan Gazids che ha fissato un monte ingaggi dove solo pochissimi possono restarne fuori. E il turco non è tra questi. Per questo a gennaio potrebbe anche salutare il Milan. A parametro zero Juventus e Atletico Madrid sarebbero pronte ad accontentarlo sull’ingaggio, su una cifra anche maggiore di quella chiesa oggi al club di via Aldo Rossi. Sarà così?

