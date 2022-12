Roma, Karsdorp senza scuse: è fuori rosa. E Mourinho carica i suoi con un tweet

di Francesco Balzani

«Work». Ed era ora. Ieri la Roma si è ritrovata a Trigoria per il primo giorno di raduno prima della ripresa del campionato del 4 gennaio contro il Bologna. E la prima parola twittata da Mourinho è inequivocabile.

Nel centro sportivo si è rivisto pure Karsdorp che si è allenato con il gruppo ma ha pure ribadito alla società di non avere più voglia di giocare in giallorosso. E di conseguenza anche di partire per il ritiro in Portogallo dal 15 al 23 dicembre. Il confronto andrà avanti in queste ore con la Roma decisa a cedere l'olandese solo a titolo definitivo anche se al momento latitano le offerte. Senza scuse di Karsdorp il reintegro effettivo sarà complicato.

Si è rivisto in campo pure Pellegrini che ha messo alle spalle la lesione muscolare mentre Wijnaldum è sbarcato ieri nella capitale e oggi proseguirà il suo programma personalizzato prima di decidere se partire o meno per il Portogallo dove la Roma è attesa dalle amichevoli con Cadice, Casa Pia e Waalwijk.



Martedì 13 Dicembre 2022

