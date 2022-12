Lazio, oggi sfida al Galatasaray. E Sarri riabbraccia Milinkovic e Vecino

di Enrico Sarzanini

Tra rinnovi e mercato la Lazio prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato. I biancocelesti, da ieri in Turchia per un mini ritiro fino a sabato, oggi alle 16 (diretta su Dazn) sfideranno il Galatasaray nella prima delle due amichevoli in programma. Sarri ha riabbracciato Milinkovic e Vecino che, reduci dal Mondiale, hanno svolto la rima sgambata a Formello.

In casa biancoceleste in questi giorni tiene banco anche il mercato e dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione che potrebbe sbloccare le entrate a gennaio: secondo il portale spagnolo ElGolDigital il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per strappare Muriqi al Mallorca. Una notizia che potrebbe fare entrare nelle casse della Lazio, che detiene il 45% di una futura rivendita, circa 9 milioni di euro.

Trovato infine l'accordo per la terza amichevole dei biancocelesti che il 20 dicembre giocheranno con l'Almeria in Spagna.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA