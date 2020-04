Donnarumma sulla scia di Ibrahimovic: apre al Milan

Dopo Zlatan ecco l’apertura di Gigio. I due simboli (con capitan Romagnoli) hanno voglia sempre di Milan. Oggi più che mai. Ibra, dalla Svezia, è stato chiarissimo: «Ho un contratto sino a fine stagione, poi vedremo... Non escludo nulla». Della serie: mister Elliott, se vuoi possiamo trattate la mia permanenza in rossonero anche nella prossima stagione. Il fuoriclasse svedese è in grande spolvero: a Stoccolma si allena, gioca le partitelle con il suo Hammarby, fa gol. Sorride e aspetta il segnale di via libera da parte del club rossonero per tornare in Italia.

C’è poi la questione legata alla permanenza di Donnarumma con il Milan. Il futuro di Gigio con il Diavolo è avvolto nella nebbia di un rinnovo difficile, ma non impossibile. E che soprattutto incassa un primo sì decisamente importante: quello del portierone rossonero (e della Nazionale) classe ‘99, che a poco più di un anno dalla scadenza dell’attuale accordo è pronto a sedersi al tavolo della trattativa. C’è da capire la volontà della proprietà milanista e i margini di manovra dell’ad Gazidis, ma soprattutto il volere di Mino Raiola, agente (potentissimo) di Gigio. Non è una novità che Donnarumma sia appetito da Psg, Manchester United in Premier ma anche Real Madrid.

Intanto radiomercato annuncia il concreto interesse del Torino per Bonaventura, che piace pure (e non è una novità) al Napoli dell’ex Ringhio Gattuso.

