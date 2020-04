Milan, Ibra aspetta l'ufficialità degli allenamenti per tornare in Italia

Il Milan ha richiamato tutti i suoi stranieri in vista di una probabile ripartenza degli allenamenti e del campionato. Pian piano tutti i calciatori rossoneri stanno rientrando i Italia. All'appello mancano ancora Kessie, che però dovrebbe riuscire a rientrare in questi giorni dalla sua Costa D'Avorio, e Zlatan Ibrahimovic.

Sullo svedese girano voci di ogni tipo, ma la realtà è soltanto una: Ibra vuole prima avere l'ufficialità della data di ripresa dell'attività e quindi tornare in Italia. Senza una comunicazione della Lega, continua ad allenarsi in Svezia, con l'Hammarby, tra l'altro in gruppo, visto che nel suo paese è consentito. Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 20:50



