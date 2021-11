l'Italia ai playoff per arrivare ai Mondiali di Qatar 2022: ecco i pericoli e il regolamento per gli Azzurri. Sorteggio il 26 novembre

L'Italia manca la qualificazione direttama ai Mondiali di Quatar 2022 e dovrà passare dai playoff. Il Final coundown in ottica mondiale è iniziato. Stasera le dieci vincitrici dei gironi hanno staccato direttamente il biglietto per il Qatar, mentre per le seconde classificate si dovrà passare dai playoff insieme a due ripescate dalla Nations League.

La formula dei playoff prevede che le dieci seconde qualificate, della zona UEFA, e due formazioni provenienti dalla Nations League si giochino tutto in due partite secche.

Una formula «infernale» . Una sorta di roulette russa che vedrà affrontarsi prima le 12 squadre in partite secche (e in caso di parità, al termine dei 90 minuti si andrà direttamente alla lotteria dei rigori), poi le sei vincitrici si sfideranno in tre decisive finali che assegneranno gli ultimi tre pass per i Mondiali di Qatar 2022.

I playoff si disputeranno:

Semifinali: 24-25 marzo 2022

Finali: 28-29 marzo 2022

Sicure di partecipare ai playoff, per ora, sono Portogallo, Svezia, Scozia e Macedonia del Nord Portogallo, Svezia, Finlandia o Ucraina, Galles, Scozia, Russia, Polonia, Macedonia del Nord, Austria e Repubblica Ceca, le ultime due in base ai risultati di Nations League.



E' ancora da chiarire invece la situazione del gruppo G dove ci sono ancora tre nazionali in lizza per la qualificazione diretta. Olanda, Norvegia o Turchia: con l'Olanda a 20, Norvegia a 18 e Turchia a 18. Ultima giornata: Olanda-Norvegia, Montenegro-Turchia. La migliore vincerà il girone, la seconda ai playoff.



Il sorteggio del 26 novembre formerà tre gironi da quattro, con semifinali e finale in match di sola andata. Le partite di semifinale si giocheranno sul campo delle migliori prime sei. Il campo della finale sarà oggetto di sorteggio. Le vincitrici dei tre gironi andranno in Qatar.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 23:10

