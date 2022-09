Diretta Psg-Juventus dalle 21, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

di Giuseppe Mustica

Un debutto difficile. E senza Pogba e Di Maria, i colpi pregiati dell'ultimo mercato. La Juventus apre il proprio cammino in Champions League a Parigi, contro Messi, Neymar e Mbappé. Che a differenza di quello che hanno fatto vedere fno al momento i bianconeri in campionato, hanno iniziato alla grande in Francia.

La sensazione è che sia una squadra diversa rispetto a quella allenata da Pochettino, assai più compatta, con idee precise e con la voglia di chiudere immediatamente il discorso in Ligue 1 per concentrarsi sulla Coppa. Insomma, servirà la migliore Juventus della stagione per cercare di uscire indenni dal Parco dei Principi. Anche perché le assenze per Allegri sono pesantissime. Così pesanti che il tecnico potrebbe passare a tre dietro e affidarsi a Milil e Vlahovic insieme davanti. Le sensazioni della vigilia sono queste.

Psg-Juventus, le probabili formazioni

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi; Mbappé, Neymar. Allenatore: Galtier.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Dove vedere Psg-Juventus

Psg-Juventus è in programma alle ore 21:00 e sarà trasmessa diretta Tv e in chiaro su Canale 5 e Sky. Gli abbonati del network satellitare potranno vedere la sfida in programma a Parigi sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 19:02

