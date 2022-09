Psg-Juventus 2-1, le pagelle: Bremer e Cuadrado, serata da incubo. McKennie tiene a galla i suoi

di Daniele Petroselli

PERIN 6,5 Contro certi fenomeni c’è poco davvero da fare. Incolpevole sulle reti del solito Mbappé, bravo a contenere il passivo.

DANILO 5,5 Spostato nella difesa a tre soffre tanto come tutta la retroguardia bianconera. Meglio col cambio modulo nella ripresa.

BONUCCI 5,5 Qualche buona chiusura non può bastare per uno come lui. In bambola negli scambi “spaziali” dei parigini che portano alle reti.

BREMER 4,5 Si fa ingenuamente sfuggire Mbappé in occasione del gol del vantaggio, in generale soffre da morire quei tre lì davanti. La Serie A è una cosa, l’Europa decisamente un’altra.

CUADRADO 4,5 Mendes dalle sue parti passa come e quando vuole. Tanti retropassaggi, nei pochi cross si rende pericoloso. Un disastro. 28’ st DE SCIGLIO sv

RABIOT 6 Rimane immobile con Paredes quando Neymar inventa per il vantaggio PSG, poi comunque si fa vedere come uomo che recupera più palloni. 42' st KEAN sv

PAREDES 5 Decisamente stordito al ritorno nella sua “vecchia” Parigi. Tanti palloni persi e poche idee per l'argentino.

MIRETTI 5 Ci prova a recuperare palloni ma alla fine viene messo in mezzo anche lui dalla manovra rapida dei parigini. Il giallo nel finale di prima frazione fa decidere ad Allegri di tirarlo fuori. 1’ st MCKENNIE 6: Col suo gol tiene a galla una Juve troppo arrendevole.

KOSTIC 5 In pratica incapace di rendersi pericoloso dalla sua parte. Inconsistente davanti e dietro. Due tiri veri li sbaglia entrambi.

VLAHOVIC 5,5 Lotta, alla fine sbatte sempre contro un muro. Che occasione nella ripresa ma Donnarumma è fenomenale.

MILIK 6 Donnarumma gli nega un gol meritato. Cerca il duetto con Vlahovic ma ha davvero poche palle giocabili. 23’ st LOCATELLI 6: Segnali di ripresa.

ALLEGRI 5 Qualche fiammata ma questa Juve è sembrata a tratti troppo arrendevole. Servono idee e più personalità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 00:17

