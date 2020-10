Juve, la Procura può aprire l'inchiesta per la fuga dei 7. Possibile il recupero col Napoli a gennaio

La clausura bianconera è (quasi) finita. «L’Asl competente ha rilasciato il nullaosta per l’abbandono dell’isolamento fiduciario presso il J Hotel con l’obbligo di continuazione dell’isolamento presso la propria abitazione. I calciatori convocati nelle Nazionali sono autorizzati a raggiungere le rispettive squadre», recita il comunicato diffuso dalla Juventus nella serata di ieri. Bonucci e Chiellini sono già a Coverciano.

Anche Rabiot, Ramsey, Kulusevski e Szczesny si stanno aggregando alle loro selezioni. Il gruppo squadra bianconero si era blindato in seguito alla positività di due persone vicine al gruppo squadra.

La bolla era però esplosa lunedì, quando tre giocatori avevano raggiunto le proprie abitazioni private (Buffon, Demiral e Ronaldo, poi volato in Portogallo), mentre altri quattro avevano addirittura preso dei voli intercontinentali per raggiungere le rispettive nazionali: Danilo, Bentancur, Cuadrado e Dybala, che ha viaggiato sul jet da 13 milioni di Messi.

L’Asl di Torino invierà alla Procura della Repubblica la notifica del mancato rispetto dell’isolamento fiduciario. Non si esclude l’intervento anche della Procura Federale, che può aprire un’inchiesta sulla violazione del protocollo, con sanzioni che andrebbero dalla multa alla squalifica. Prosegue intanto la clausura del Napoli a Castel Volturno, dove ieri c’è stato un controllo della Procura della Figc per verificare il rispetto delle procedure sanitarie.

Intanto il giudice sportivo continua a fare melina su Juve-Napoli, in attesa che le indagini siano terminate. L’ipotesi di un 3-0 a tavolino perde quota. Tira aria di rinvio della partita, con penalizzazione di un punto per il club partenopeo. Il calendario però è ingolfato: la prima data utile per un eventuale recupero del big match è il 13 gennaio, appena quattro giorni prima di Inter-Juve.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA