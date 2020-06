Lazio-Fiorentina La Diretta dalle 21.45 Le probabili formazioni: c'è Caicedo con Ciro

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Giugno 2020, 18:44

Lazio e Fiorentina incrociano le armi in un match estremamente delicato per entrambe le compagini. I ragazzi di Simone Inzaghi devono dimostrare di avere assorbito la bruciante sconfitta di Bergamo, quando da un doppio vantaggio si sono visti rimontare dall'Atalanta fino al 3-2 finale per i nerazzurri; necessità di riscatto anche per i viola, 31 i loro punti in graduatoria al momento, che hanno ripreso il torneo con un deludente 1-1 casalingo col Brescia nello scorso turno di campionato.La Lazio ha interrotto a Bergamo, con la sconfitta per 3-2 per mano dell'Atalanta, una striscia di 4 vittorie consecutive, e più in generale una serie positiva di 21 partite senza mai conoscere il gusto amaro degli 0 punti; sono 3 i pareggi consecutivi della Fiorentina: due prima della sosta forzata, con Milan ed Udinese, e l'ultimo nello scorso turno di campionato col Brescia.(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlahovic