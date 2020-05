Inter, il Barça insiste: Lautaro Martinez a tutti i costi

Il Barcellona si è messo in testa la sua idea meravigliosa (su suggerimento di Leo Messi, ovviamente): Lautaro Martinez a tutti i costi. Beh, tradotto in soldoni, i blaugrana non hanno tutti i 111 milioni della clausola, ma dalla Catalonia fanno sapere che la loro offerta (indecente?) consiste in 75 milioni in cash fumante, più il cartellino di Rafinha (lo ricordate?).

Sì, proprio quel ragazzo che nel primo anno di Spalletti fece ottime cose con l’Inter: 17 presenze e due reti in mezza stagione, nel 2018. Attualmente è in prestito al Celta Vigo, dove ha fatto vedere cose buone pure in Liga, giocando con una certa continuità prima del blocco obbligato a causa del coronavirus, Beppe Marotta ci sta penando. La pista Rafinha non è da escludere in partenza. C’è poi un altro messaggio chiaro e limpido che giunge dalla Catalonia: l’agente del talento Xavier Mbuyamba è stato esplicito: «Vuole lasciare il Barça. Il ragazzo piace parecchio a Inter e Juventus, tra l’altro». Insomma, un altro consiglio per gli acquisti da mettere a disposizione di Antonio Conte per la squadra che verrà.

Nel frattempo, mentre proseguono gli allenameni ad Appiano Gentile, torna di moda il toto-attaccante per il dopo Lautaro (sempre che el Toro vada via, naturalmente). Crollate le quotazioni di Mertens, che sta per rinnovare con il Napoli, torna in auge Edison Cavani, che al Psg sembra avere chiuso la sua avventura. L'uruguagio piace, intendiamoci, ma c’è il problema dell’ingaggio (alto). Ma pure questa pista è tutta da praticare per i nerazzurri. Siamo solo all’inizio di una possibile (e lunga) trattativa. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 07:05



