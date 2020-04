Uefa, Ceferin: "Liga e Serie A vanno concluse"

«Sono ottimista sul fatto che vedremo la

conclusione del campionato spagnolo, sono ottimista sul fatto che

vedremo la conclusione di quello italiano. Sono ottimista in

generale». Lo afferma il presidente Uefa Aleksander Ceferin in

un'intervista al quotidiano sportivo sloveno «Ekipa»

«Certo, non posso garantire nulla, non posso promettere nulla -mette

le mani avanti-. Dipenderà tutto dalla situazione nei singoli paesi,

dipenderà dal fatto che le circostanze siano abbastanza sicure in modo

che il gioco del calcio non metta in pericolo nessuno».

Alla ripresa del campionato o a

tavolino, in caso di cancellazione della stagione, ma andrà

comunque al Liverpool la Premier League 2020. È la convinzione

del presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, che ammette di

non «vedere alternative» al trionfo dei Reds, a prescindere

dalle decisioni che verranno prese circa il proseguo della

stagione. Al momento della sospensione del campionato, la

squadra di Jurgen Klopp comanda la classifica con 25 punti di

vantaggio sul Manchester City, quando mancano otto giornate al

termine. «Non vedo come il Liverpool possa non vincere il

campionato - le parole di Ceferin al quotidiano Ekipa della

Slovenia -. Se il campionato riprenderà, quasi certamente lo

vincerà sul campo. Se viceversa non si giocherà più, sarà

comunque necessario assegnare il titolo, e qualsiasi criterio si

deciderà di usare, non vedo alternative che la vittoria al

Liverpool». Ceferin ha anche aggiunto di sperare nella ripresa

di tutti i campionati d'Europa. «Come tutti vorrei che ci

fossero le condizioni per ricominciare a giocare. Capisco la

delusione dei tifosi del Liverpool, che vorrebbero festeggiare

il titolo allo stadio. Ma anche se verrà assegnato a tavolino,

sarà pur sempre un titolo nazionale», ha concluso il n.1 del

calcio europeo. Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 16:55



