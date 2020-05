Milinkovic-Savic e Lazio: avanti insieme

Per Sergej Milinkovic-Savic il futuro è sempre più biancoceleste. L’acquisto recente di una mega villa all’Olgiata, a due passi dal centro sportivo di Formello è solo l’ultimo indizio della volontà del giocatore di restare alla Lazio. I musi lunghi di due estati fa, quando le tanto sbandierate offerte dall’estero da 120 milioni di euro restarono solo delle indiscrezioni di mercato, hanno lasciato spazio a grandi sorrisi.

Tutto merito, manco a dirlo, di Simone Inzaghi che in questi mesi lo ha fatto diventare, piano piano e senza strafare, uno dei perni della squadra. Il resto lo hanno fatto i risultati e le ambizioni della Lazio, ormai a un passo dal ritorno in Champions e in piena lotta per lo scudetto. Un cambio di rotta determinante per uno come Milinkovic, da mesi nelle mire dei più grandi club d’Europa e adesso pronto a vincere in biancoceleste. Complice questo momento delicato che vive il calcio mondiale il futuro del centrocampista è sempre più alla Lazio: Lotito non scende sotto la valutazione di 120 milioni di euro ed è difficile immaginare che un club sia disposto a tirare fuori questa cifra.

Qualora dovessero arrivare offerte all’altezza il patron biancoceleste si siederà a tavolino, intanto prepara un altro rinnovo con adeguamento che porterà il giocatore a sfiorare i 4 milioni di euro. In attesa che si consumi il futuro Lotito guarda al presente e pensa al taglio degli ingaggi: nel faccia a faccia andato in scena lunedì sera a Formello con la squadra ha fatto presente che ci sono molte società, anche di primissimo piano della nostra serie A, che sono contrarie a far riprendere il campionato.

La proposta è il taglio di una mensilità (marzo) con quella di aprile da pagare nel corso della prossima stagione. Un confronto che ha sorpreso molto la squadra che non è apparsa molto propensa a questo tipo di soluzione. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 07:00



