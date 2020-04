Milan, non solo Ibra: il tesoretto per tenere Donnarumma

Le cessioni di Paquetà e Kessie per tenere Gigio Donnarumma e alliungare quel contratto con il Milan, la squadra del cuore, in scadenza tra 14 mesi. Questo l'obiettivo primario dell'ad Gazidis, in attesa di riprendere la stagione e conquistare il tanto agognato posto in Europa, anche quella cosiddetta dei piccoli. Ma se per Kessie, ancora bloccato in Costa d'Avorio, gli estimatori non mancano, soprattutto in Premier League, c'è la diffcilltà nel piazzare quel Paquetà che in poco più di 12 mesi ha visto crollare il suo effettivo valore di 10-15 milioni. Tuttavia bisognerà trovare una soluzione e una sistemazione per il brasiliano, nei prossimi mesi.

Capitolo Ibra. Il tentativo per strappare un altro sì a Ibrahimovic da parte del Milan sarà più che altro un atto formale, ma sia Gazidis che Maldini sanno che qualcosa tra il club rossonero e lo svedese si è spezzato. Non è meno detto che Zlatan sia al centro del progetto Rangnick. L'attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull è in fermento e ha in mente tutto un altro Milan, con una rivulazione basata più su talenti emergenti che su nomi ingombranti. Luca Jovic del Real Madrid, che Rangnick conosce molto bene, avendo il centravanti realizzato 25 reti in due stagioni in Bundesliga con l'Eintracht è il nome caldo se Ibra non dovesse rinnovare. Il tedesco punta su di lui e punta soprattutto ad integrarlo nuovamente su Rebic, come a Francoforte, dove hanno giocato insieme. I due hanno anche ha lo stesso agente, Ramadani. Jovic, nei blancos, è oscurato da Benzema. Il Real, però, non vuole perdere l'investimento da 60 milioni di euro dell'estate 2019, per questo non chiuderebbe al prestito ad un club amico come il Milan. Dopo aver chiuso l'affare Theo Hernandez l'estate scorsa, ma anche con la prospettiva di strappare una prelazione in caso di sacrificio sul mercato di Donnarumma, sempre stimato da Zidane. Staremo a vedere. Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 19:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA