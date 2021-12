Presentato al Coni il Premio Biscardi, dedicato alla memoria del grande giornalista sportivo

Un premio di tutti, come lo era lui. A Roma, al Salone d'Onore del Coni, è stato presentato ufficialmente il premio "Aldo Biscardi", dedicato al celebre giornalista e conduttore scomparso nell’ottobre del 2017. Un premio che sarà assegnato per la prima volta il 25 giugno del 2022 e che vuole mettere in evidenza le eccellenze nello sport, nella comunicazione, ma anche nella letteratura e nel fair play, ponendo l’accento sull’inclusione e la formazione giovanile. Tanti i premi che saranno assegnati: alla "Carriera", al "Personaggio dell’anno", al "Miglior Atleta", al "Personaggio emergente", alla "Narrativa e Saggistica", alla "Comunicazione (Radio, Tv, Web, Podcast)", all’"Attaccamento alla maglia…giornalistica", e ultimo, ma non ultimo, al celebre "Sgub".



"Bisogna formare le nuove categorie di giornalisti e allo stesso tempo innovare lo sport, questo è il messaggio e sono felice che sia stato recepito", ha detto la figlia Antonella, che poi ha ricordato la creazione del museo 'Storico Aldo', inaugurato 3 anni fa a Larino, comune in provincia di Campobasso che diede i natali proprio allo storico conduttore.



L’evento sarà patrocinato dall’Università del Foro Italico, il comune di Larino, il Corecom Molise e il Coni, con il presidente Giovanni Malagò che si è detto molto orgoglioso del premio Biscardi: "Il massimo per noi tifosi d’altri tempi era quando Aldo ti invitava a vedere le partite in studio. Ti sentivi onorato. Noi del Coni siamo orgogliosi di ospitare il primo appuntamento di una lunga serie di questo premio".



Tanti gli amici e colleghi di Biscardi intervenuti all'evento. A partire da Italo Cucci e Carlo Paris, passando per Marco Mazzocchi, Federico Buffa, Marco Lollobrigida e Simona Rolandi. Immancabile il suo grande imitatore, Max Giusti, che ha ricordato un aneddoto legato al grande giornalista: "Io imito il presidente Lotito grazie a Biscardi. Una volta lo invitò in trasmissione. Lotito iniziò a parlare, non finiva più, e lui gli disse 'Lotito non puoi parlà sempre te, fermate'. Ecco, lì ebbi l’intuizione di imitare un personaggio così nuovo nell’ambiente calcistico".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Dicembre 2021, 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA