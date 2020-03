Premier League, allo United il derby di Manchester: 2-0 al City

Lo United conquista il 182° derby di Manchester e rimane agganciato al treno per la prossima Champions League. Il City perde entrambi gli scontri con i cugini in Premier pagando a caro prezzo due errori di Ederson, che spiana la strada alle reti di Martial nel primo tempo e di McTominay a tempo scaduto per il 2-0 finale. Festa grande all’Old Trafford per gli uomini di Solskjaer che sono al decimo risultato utile consecutivo e si avvicinano al Chelsea distante solamente tre lunghezze. In una Premier che ormai ha poco da dire – il Liverpool, dopo la sconfitta del City di stasera potrebbe già conquistarla matematicamente domenica prossima – la squadra di Guardiola punta decisa alla Champions. E soprattutto punta a recuperare De Bruyne, assente per problemi alla schiena, elemento imprescindibile nello scacchiere del tecnico catalano. Solskjaer ha preparato bene la sfida riproponendo la difesa a tre e con Bruno Fernandes alle spalle di Martial e James. Guardiola invece ha dovuto ancora giocare con Fernandinho al fianco di Otamendi vista l’assenza di Laporte. In attacco si è affidato ad Aguero e Sterling col giovane Foden.



AVVIO CITIZENS, MA I RED DEVILS CONCEDONO POCO

Gli uomini del tecnico catalano hanno approcciato bene alla partita. Cercando di andare a recuperare alto il pallone e giocando soprattutto a sinistra con Zinchenko che in fase di possesso palla saliva sulla linea di Rodrigo per cercare di creare la superiorità numerica. La scelta tattica di Guardiola sembrava potesse portare i suoi frutti anche perché a sinistra Sterling riusciva ad andare sempre all’uno contro uno con Wan-Bissaka. Lo United ha avuto il merito di non scomporsi, rimanendo corto e andando sempre al raddoppio di marcatura. Matic e Fred hanno concesso pochissimo a Rodrigo e Gundogan e il City è andato in bambola non trovando sbocchi. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato grazie a uno schema su calcio piazzato. Bruno Fernandes pesca sopra la barriera lo scatto di Martial che elude la marcatura di Aguero e calcia al volo. L’errore di Ederson spiana la strada ai Red Devils.



MAHREZ PROVA AD INVENTARE, MA LA CHIUDE MCTONAY

Che la serata di Ederson non è delle migliori il portiere lo fa capire anche a inizio ripresa quando sbaglia il controllo sul retropassaggio di Cancelo e per poco Martial non ne approfitta. Dalle parti di De Gea il City, nonostante il solito possesso palla, si vede poco. Il solo Foden ci prova ma dalla distanza. Guardiola allora corre ai ripari inserendo Mahrez e Gabriel Jesus al posto di Aguero e Bernardo Silva, mai in partita. Ed è proprio l’ex Leicester, piazzato a destra, a creare grattacapi alla difesa dei Red Devils: perché Shaw non scala bene e Williams non riesce mai ad andare in aiuto al compagno. Al 75’ arriva l’occasione per il pareggio. Mahrez va via e Sterling per poco non arriva all’appuntamento con il suo traversone tagliato, la palla scorre sul secondo palo dove Gabriel Jesus prima punta Lind e poi calcia, ma De Gea si supera. Al 96’ poi l’altro errore di Ederson che con le mani serve McTonay, da poco entrato, che dai 40 metri pesca il jolly a porta libera. 2-0 e abbracci sotto la pioggia in barba al Coronavirus, dopo la mancata stretta di mano iniziale. Per quest’anno Manchester è rossa. Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Marzo 2020, 21:11







