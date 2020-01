Premier League, i disegni della formazione dell'Everton sono tutti sbagliati: ecco perché

L’Everton annuncia la formazione



Solo che non è la solita formazione



Sidibé ha il sorriso storto



A Walcott mancano gli occhi



Li hanno disegnati i bambini



E quei disegni sono stati usati in una gara ufficiale di Premier



Che meraviglia...



Il calcio è di chi lo ama ❤️ pic.twitter.com/iIqWqev2qj — Gianluca Abate (@Aba_Tweet) January 22, 2020

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 14:55

Un'iniziativa decisamente insolita ma molto apprezzata. La, nella partita di ieri sera tra l'di Carlo Ancelotti e il, terminata 2-2, ha scelto unamolto particolare per presentare leufficiali.Nellatitolare dell'in grafica, infatti, al posto delle foto ufficiali dei calciatori sono comparsi irealizzati da alcuni. I piccoli tifosi hanno avuto la possibilità non solo di disegnare i loro idoli, ma anche di vedere in diretta tv le loro opere. Un'iniziativa che ha fatto sorridere tanti di fronte ai disegni realizzati dai bambini: alcuni sono decisamente riusciti, altri un po' meno, ma comunque restano un motivo d'orgoglio per tanti piccoli tifosi. La Premier League, ancora una volta, si conferma il miglior campionato al mondo, e non solo per lo strapotere economico dei suoi club.