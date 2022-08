Ricomincia l’avventura nei top campionati: Premier, Bundesliga e Ligue 1 nel weekend

di Fabrizio Ponciroli

Complice il Mondiale anomalo (dal 21 novembre al 18 dicembre prossimi), il calendario della stagione 2022-23 è stato completamente stravolto. In realtà, in Inghilterra e Germania è stato già dato il via alla nuova annata.

Il Liverpool si è aggiudicato la Community Shields ai danni del Manchester City (3-1) mentre il Bayern Monaco si è portato a casa la Supercoppa di Germania superando il Lipsia (5-3 il finale). Il prossimo weekend vedrà scattare tre dei tornei più importanti in Europa, ossia Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Ad aprire il massimo campionato inglese sarà l’anticipo di venerdì Crystal Palace-Arsenal. Prima in trasferta per Liverpool e Manchester City attese, rispettivamente, da Fulham e West Ham (del nuovo attaccante Scamacca).

Sarà invece il Bayern Monaco ad aprire, ufficialmente, la Bundesliga edizione 2022-23. I campioni di Germania, senza più Lewandowski ma con un de Ligt in più, saranno di scena, venerdì sera, sul campo dell’Eintracht Francoforte. Come detto, anche la Ligue 1 comincerà nel prossimo fine settimana. Il primo anticipo, in agenda venerdì sera, vedrà il Lione ospitare l’Ajaccio. Sabato sera, invece, il Psg di Messi giocherà sul campo del Clermont.

Per godersi la Liga, invece, bisognerà attendere ancora un paio di settimane. Il massimo torneo spagnolo aprirà i battenti esattamente come la nostra serie A, ovvero il weekend successivo. Il Barcellona disputerà la prima partita della stagione al Bernabeu (sabato sera contro il Rayo Vallecano), mentre domenica 14 agosto il Real Madrid cercherà la prima vittoria stagionale in casa dell’Almeria. Insomma, i cinque campionati top europei sono a un passo dal via.

Il Mondiale autunnale ha costretto tutti ad anticipare la partenza della stagione. Chiaramente sarà un “work in progress” per molti club che, in questo momento, sono ancora alle prese con il calciomercato e non hanno ancora le rose complete al 100%. Nel frattempo, tutti in campo a giocare. L’agenda è fitta di impegni, non c’è modo di ritardare nessuna partenza, neanche per motivi climatici.

