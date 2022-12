Portogallo-Svizzera 6-1, tripletta di Gonçalo Ramos, lusitani devastanti. Ai quarti c'è il Marocco

Portogallo-Svizzera chiuderà gli ottavi di finale. La vincente affronterà il Marocco, (passato sulla Spagna ai calci di rigore) nella sfida del prossimo 10 dicembre. Novità tra le formazioni ufficiali: Cristiano Ronaldo è fuori dall'undici titolare del Portogallo. Il Ct Santos ha escluso l'ex Manchester United (pronto a firmare con l'Al-Nassr) dalla formazione che dal 1' affronterà questa sera gli elvetici. Il pensiero torna indietro ai giorni scorsi, e al diverbio tra i due dopo la sostituzione di CR7 contro la Corea: probabilmente decisivo per la scelta di questa sera. I lusitani hanno concluso la fase a gironi al primo posto nel girone H. La Svizzera è arrivata seconda nel gruppo G ma con all'attivo gli stessi 6 punti del Brasile. Yakin può schierare la migliore formazione possibile: «Abbiamo visto l'euforia in patria e vorremmo regalare un'altra vittoria al nostro popolo. Non giocheremo d'attesa, ma per provare a comandare il gioco». Calcio d'inizio allo stadio Lusail alle ore 20:00.

Le formazioni ufficiali

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes; Joao Felix, G. Ramos, Bernardo Silva.

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Fernandes, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Dove vedere Portogallo Svizzera

La gara sarà trasmessa alle ore 20 in diretta tv su Rai 1. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Rai Play. Diretta testuale su ilmessaggero.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA