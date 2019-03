Di Francesco in attesa di giudizio: intanto allena

UIn attesa di giudizio. D Francesco è in campo, aspetta e allena. Anche il staff tecnico è regolarmente a lavoro. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, e le voci di un possibile esonero di Eusebio Di Francesco, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria agli ordini del tecnico abruzzese. Chi ha giocato col Porto è rimasto in palestra a svolgere una lavoro defaticante, mentre sul campo sono scesi i calciatori non impiegati nell'impegno europeo. Da valutare in vista della gara di lunedì con l'Empoli all'Olimpico le condizioni di Pastore e Under (non convocati in Portogallo per recuperare dai rispetti problemi fisici), e quelle di De Rossi e Pellegrini, usciti infortunati allo stadio Do Dragao Ultimo aggiornamento: 17:52





