Milan a caccia di alternative se Donnarunna parte

La storia è risaputa: Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic vogliono, anzi, vorrebbero (condizionale d’obblgo) restare. Hanno entrambi il Milan nel cuore. Però il loro futuro in rossonero è tuttora da definire e per nulla certo.

Intendiamoci, il portierone rossonero e della Nazionale ha un altro anno di contratto, ma senza l’agognato rinnovo, il Diavolo rischia di perderlo a parametro zero tra 14 mesi esatti. Donnarumma è pronto a trattare, l’ad Gazidis prende tempo. E intanto vengono sondate le varie piste che portano alle alternatine più o meno concrete. A cominciare da un certo André Onana (classe 1996), portiere dell’Ajax. Sta di fatto che è già nel mirino di Barcellona e Chelsea...

Il Milan avrebbe già manifestato il suo interesse e ora sarebbe in attesa di conoscere la richiesta economica della società olandese. Ma non è escluso che nelle prossime settimane si scateni un’asta per arrivare al portiere camerunese. Il club di via Aldo Rossi non intende però partecipare ad aste e per questo motivo si sarebbe messo sulle tracce anche su Luis Maximiano, 21enne estremo di grandi prospettive dello Sporting Lisbona.

Capitolo Ibra. Qui non è una questione di soldi: il fuoriclasse svedese intende restare alle sue condizioni: a cominciare dalla conferma di Pioli sulla panchia rossonera.

Il Psg è interessato a Bennacer: Leonardo avrebbe presentato un’offerta di 20 milioni. Mentre in caso di stop della Liga, con il Siviglia quindi qualificato alla prossima Champions, il riscatto di Suso sarebbe automatico. Pure qui entrerebbero bei soldini.

