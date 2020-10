Polonia in testa nel girone dell'Italia: doppio Lewandowski più Linetty contro la Bosnia di Dzeko

Lewandowski va in testa nel girone dell'Italia. Polonia batte Bosnia 3-0 (2-0) in una partita della 4/a giornata del Girone 1 della Lega A (lo stesso dell'Italia) della Nations League, disputata sul terreno del Miejski Stadion a Wroclaw. I gol: al 40' Lewandowski e al 45' Linetty. Nella ripresa al 6' ancora Lewandowski. Polonia prima nel girone con 7 punti, uno in più dell'Italia e 2 in più dell'Olanda.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 23:19

