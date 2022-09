Polizia impegnata per la morte della Regina, slitta Rangers Glasgow-Napoli di Champions

Rangers-Napoli, valida per la 2/a giornata del Girone A della Champions League, che era in programma martedì alle ore 21 sul terreno dell'Ibrox Stadium di Glasgow, è stata posticipata di 24 ore per motivi di ordine pubblico legati ai funerali della regina Elisabetta II. Lo annunciano il club scozzese dal suo sito e e il Napoli con un tweet, «confermando la decisione dell'Uefa» che era nell'aria da giorni.

📌 #RangersNapoli posticipata a mercoledì 14 settembre alle ore 21:00.

Chiuso il settore ospiti.



— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 11, 2022

Le due squadadre si ritroveranno di fronte in campo mercoledì sera, sempre alle ore 21. Le autorità inglesi hanno inoltre chiuso il settore ospiti, e il Napoli rimborserà il biglietto ai tifosi che lo avevano acquistato

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Settembre 2022, 17:11

