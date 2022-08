Pogba, i problemi col fratello e la storia del "malocchio": «C'entra anche Mbappé»

Al centro della guerra che sconvolge in queste ore la famiglia di Paul Pogba, ci sarebbe un caso di presunta «stregoneria» ai danni del centravanti della nazionale francese Kylian Mbappé da parte di un «marabout». Secondo la radio France Info, il giocatore della Juventus avrebbe spiegato alla polizia che i suoi ricattatori volevano gettare discredito su di lui diffondendo messaggi secondo i quali avrebbe voluto lanciare il malocchio su Mbappé.

La minaccia del Fratello

Nei suoi messaggi sui social di queste ultime ore, Mathias Pogba, che ricopre il fratello minore, Paul, di accuse e minaccia di divulgare documenti clamorosi: «non è una questione di soldi - ha detto fra l'altro Mathias, che è stato anche lui calciatore professionista ed ha 3 anni più di Paul - tu mi hai coinvolto mio malgrado, ho rischiato di morire per colpa tua, mi hai lasciato nei casini, sei scappato e ora vuoi fare l'innocente. Quando tutto sarà svelato, la gente vedrà che sei il più vigliacco, il più traditore e il più ipocrita sulla terra».

«Traditore»

Poi, Mathias si rivolge a Mbappé: «Kylian, ora capisci? Non ho niente contro di te, io parlo per il tuo bene, tutto è vero e dimostrato, il 'marabout' (stregone, ndr) è conosciuto... fratello, mi dispiace, uno che si definisce profondamente musulmano così coinvolto nella stregoneria... non è mai un bene avere un ipocrita e un traditore vicino a sé!».

