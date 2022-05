Pogba alla Juve, ci siamo: l'indiscrezione di mercato arriva dal...parrucchiere

È risaputo. Il parrucchiere di fiducia è un prezioso confidente e di conseguenza anche una persona molto ben informata sulle novità. E Paul Pogba, evidentemente, non è molto diverso dagli altri: anche lui confida i suoi segreti al suo parrucchiere, anche quelli relativi al suo futuro da calciatore. E su Instagram potrebbe essere arrivata la conferma del ritorno di Paul Pogba alla Juventus.

A chi non è mai successo di confidarsi, in attesa del taglio perfetto, con il proprio parrucchiere? Quei piccoli segreti che rendono parrucchieri e barbieri delle banche dati molto pericolose, soprattutto quando sulla poltrona si siede un personaggio molto influente come Pogba. E quando, poi, si decide di pubblicare su Instagram il cambio di look le indiscrezioni di calciomercato sono dietro l'angolo.

Paul Pogba’s barber comments on his latest Instagram post pic.twitter.com/IpJntFSL3U — utdreport (@utdreport) May 25, 2022

È il caso di Pogba che ha deciso di immortalare il nuovo taglio di capelli con un post su Instagram molto eloquente. Ancora a sedere sulla poltrona del suo parrucchiere di fiducia e con il telo indosso guarda con sguardo ammiccante l'obiettivo e dichiara: «Sapete tutti che ora è?». I tifosi bianconeri hanno tempestato il post con commenti relativi al suo ritorno alla Juventus, ma a spiccare è proprio il commento di colui che ha tagliato i capelli a Pogba fino a qualche secondo prima.

Un semplice hashtag #pogback, seguito da due emoji bianconere, che non lasciano spazio a interpretazione e che potrebbero essere una clamorosa conferma del prossimo trasferimento del francese alla corte di Massimiliano Allegri. Che il suo parrucchiere sia più informato degli esperti di calciomercato che da mesi seguono ogni traccia per capire se Paul Pogba farà veramente ritorno nella squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta?

Il siparietto social ha mandato in estasi i tanti tifosi bianconeri che lo seguono su Instagram e probabilmente, alla fine, il cuore ha vinto sui petroldollari del Paris Saint Germain: Pogba è pronto a tornare a casa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 11:02

