Pogba, un altro infortunio: i Mondiali in Qatar sempre più lontani

(LaPresse) - E' un inizio di stagione maledetto per Paul Pogba, acquistato in estate dalla Juventus e con ancora zero presenze in bianconero, per una lesone al menisco occorsagli a luglio. Il centrocampista della Francia salterà i Mondiali in Qatar al via il 20 novembre. Il giocatore, che dopo aver optato inizialmente per una terapia conservativa, aveva poi deciso di operarsi, "avrà ancora bisogno di tempo per recuperare", fa sapere il suo agente Rafaela Pimenta dopo gli accertamenti degli ultimi due giorni. Tegola anche per l'Inter. Romelu Lukaku infatti si ferma ancora. L'attaccante ha accusato un problema al bicipite femorale della coscia sinistra e salterà sicuramente la gara di Champions con il Bayern e quella di campionato con la Juve. Le sue condizioni saranno rivalutate tra qualche giorno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA