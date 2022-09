Pogba si opera al ginocchio, la decisione dopo un test alla Continassa: ecco i possibili tempi di recupero

Paul Pobga si opera al ginocchio dolorante dalla fine di luglio. Lo ha deciso - si è appreso da ambienti vicini alla Juventus - dopo avere provato la corsa in allenamento alla Continassa. Cambio di rotta, quindi, dopo la scelta delle settimane scorse quando il francese aveva deciso di non sottoporsi a intervento chirurgico ma di seguire un programma ad hoc. Pogba si era procurato una lesione al menisco laterale durante la tournèe di fine luglio negli Stati Uniti. I tempi di recupero sarebbero stimati in circa sei settimane.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 21:20

