Plusvalenze, Gravina scende in campo in difesa della Juve: «Evitiamo processi sommari»

Il numero 1 della Federcalcio Gabriele Gravina scende in campo in difesa della Juventus, in questi giorni complicati per il club bianconero riguardo il caso plusvalenze, che vede i vertici indagati dalla Procura di Torino. «Nel mondo dello sport ci sono continuamente forme di degenerazione che comunque devono essere accertate oltre che provate. Eviterei in questo momento ogni forma di processo sommario», ha detto Gravina.

Il presidente della Figc ha parlato alla presentazione del Bilancio Integrato 2020: «Dobbiamo rimetterci alla magistratura ordinaria - ha aggiunto - che ha strumenti più invasivi rispetto al mondo dello sport. Stiamo studiando a livello di Uefa, in una commissione che ho l'onore di presiedere, di adottare accorgimenti che saranno inseriti nelle prossime licenze nazionali».

