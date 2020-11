Milan, Ibrahimovic come Babbo Natale: regala la PlayStation 5 ai compagni. E loro ringraziano così

Zlatan Ibrahimovic in versione Babbo Natale ieri a Milanello. Mentre la neoarrivata PlayStation 5 faceva litigare migliaia di fan perché letteralmente introvabile (con Amazon presa d'assalto per tutta la giornata di ieri), il centravanti svedese del Milan ha pensato bene di regalare la nuova console della Sony ai suoi compagni di squadra. In tanti infatti tra i calciatori (non solo rossoneri) amano i videogames, particolare che ha fatto della Ps5 un regalo parecchio gradito.

E tra le stories su Instagram sono già arrivati i primi ringraziamenti, in particolare da Samu Castillejo, Mateo Musacchio e soprattutto Rafa Leao: quest'ultimo, durante il lockdown, rappresentò il Milan in un derby contro l'Inter a dir poco particolare, giocato dal portoghese contro il nerazzurro Sebastiano Esposito proprio ai videogames. E quindi «thanks GOAT», scrive Leao a Zlatan, nell'attesa di ripagarlo con qualche altro assist in campo.

