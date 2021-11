Italia verso i Mondiali 2022, oggi alle 17 i sorteggi Playoff: urna da brividi per gli azzurri. Ecco dove vederli

Alle 17 l'Italia del ct Mancini scoprirà gli avversari che dovrà affrontare per strappare il pass per Qatar 2022. A Zurigo il sorteggio traccerà la via del cammino che attende l'Italia negli spareggi da dentro o fuori per qualificarsi al Mondiale. Si scopriranno luoghi e, soprattutto, gli avversari da sfidare nei playoff del 24 e 25 e, poi tutti si augurano, anche del 28 e 29 marzo.

Leggi anche > Venezia-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

La Nazionale ha fallito la vittoria del proprio girone, il Gruppo C, a vantaggio della Svizzera e così non si è qualificata direttamente come vincitrice di uno dei dieci gironi eliminatori. Sarà dunque costretta a passare attraverso i playoff di marzo da cui usciranno le ultime tre qualificate di cui ha diritto l’Uefa. Uno spareggio totalmente inedito che prevede tre mini tornei ai quali parteciperanno 12 squadre divise in due fasce: alle dieci seconde dei gironi delle qualificazioni europee, si sono aggiunte due squadre in base al ranking complessivo della Nations League 2020/21 che ha premiato Austria e Repubblica Ceca.

Nella fascia 1, quella delle «teste di serie», sono comprese Italia, Portogallo, Russia, Scozia, Svezia, Galles; nella fascia 2 ci sono Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Polonia, Turchia, Ucraina. Il sorteggio distribuirà le sei migliori seconde (le teste di serie in prima fascia) nelle semifinali 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e le designerà come squadre di casa. La prima squadra sorteggiata occuperà la posizione di casa nella semifinale 1, la seconda sorteggiata la semifinale 2 e così via sino a quando l’urna non sarà vuota.

Il sorteggio, poi, assegnerà le squadre della seconda fascia agli accoppiamenti delle semifinali una alla volta. La prima squadra sorteggiata dall’Urna 2 occuperà la posizione di squadra in trasferta nella semifinale 1, la seconda sorteggiata nella semifinale 2 e così via fino a quando non verranno determinati tutti gli accoppiamenti delle semifinali. Le semifinali 1 e 2 vanno al percorso A degli spareggi, le semifinali 3 e 4 al percorso B e le semifinali 5 e 6 al percorso C. Per determinare chi tra le vincitrici delle semifinali giocherà in casa la finale, verrà effettuato un sorteggio aggiuntivo per ogni percorso.

Ci sono comunque delle restrizioni, tra cui il divieto di scontro tra alcune squadre comporterà ad esempio che Ucraina e Russia non potranno essere accoppiate tramite sorteggio. L’Italia, che giocherà la prima partita in casa, ha già scelto l’Olimpico di Roma come sede della gara, spera di poter giocare nella Capitale anche la finale.

«Avere la possibilità di giocare entrambe le partite in casa sarebbe meglio, se il sorteggio ci darà una mano vorremmo giocare entrambe le gare in un’unica sede - ha commentato Gabriele Gravina - Sono tutte squadre che vanno affrontate, i playoff sono sempre insidiosi, le conosciamo le difficoltà e le insidie. Ma le dobbiamo vivere con serenità riscoprendo il senso della nostra forza. L’insidia maggiore? Sulla carta certamente il Portogallo». Ma per affrontarlo, se sarà sorteggiato nello stesso percorso, gli azzurri di Mancini dovranno comunque vincere la semifinale: tutte partite “secche” con tempi supplementari ed eventuali rigori.

Fiato sospeso, dunque, fino alle 17:00 quando, dall'urna di Zurigo, l'Italia conoscerà il suo destino. Il sorteggio per i playoff di Qatar 2022 sarà trasmesso in diretta dalla Rai, che manderà in onda l'evento su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre e in HD al 502). La cerimonia sarà inoltre visibile su Rai Play.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA