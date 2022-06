Pirlo riparte dalla Turchia, allenerà il Fatih-Karagumruk

Pirlo, la Turchia per ripartire. Sembra un claim per il turismo verso Istanbul e dintorni, in realtà è la scelta di Pirlo per tornare ad allenare. E lo farà con il Fatih-Karagumruk. L'ex tecnico della Juventus segue dunque Montella, che in Turchia si è imposto sulla panchina Adana Demirspor, e sceglie un campionato non top ma molto seguito. La firma sul contratto legherà l'ex campione del mondo al Fatih per un anno. C'è molta curiosità tra gli operatori di mercato per capire se Pirlo porterà con lui qualche volto noto del campionato di Serie A. Andrea Pirlo, dopo la stagione alla Juvents, è stato fermo un anno.

Nella sua nuova squadra, il campione del Mondo del 2006 trova diversi giocatori che hanno militato nella nostra serie A: Viviano, Biraschi, Erkin, Borini e Karamoh.

