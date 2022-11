Piqué si ritira dal calcio, l'annuncio a sorpresa: «Sabato sarà la mia ultima partita al Camp Nou col Barcellona»

Gerard Piqué si ritira dal calcio. Con un annuncio a sorpresa, il difensore spagnolo ha fatto sapere che la sua carriera sta per volgere al termine. «Quella di sabato con l'Almeria sarà la mia ultima partita al Camp Nou», ha spiegato il giocatore del Barcellona, che non aspetterà la fine della stagione per appendere gli scarpini al chiodo. Il messaggio ai tifosi: «Mi avete dato tutto, i sogni che avevo da bambino si sono avverati, il cerchio si sta per chiudere. Ho sempre detto che dopo il Barça non ci sarebbe stata altra squadra, e così sarà», ha chiosato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 19:22

