Pioli giura fedeltà: «Se il Milan vuole, resto qui per sempre». Domani con la Lazio in Coppa Italia

Stefano Pioli è innamorato del Milan. E il Milan di lui. Un amore quasi a prima vista. Un rapporto che dura ormai dall'8 ottobre 2019 e andrà ancora avanti. Fosse per lui, fino all'eternità. Al momento le stagioni sono tre, il record rossonero è di Carlo Ancelotti con 8 campionati (dal 2001 al 2009) insieme a Nils Liedholm. Per entrambi tante vittorie anche in Europa. I numeri di Carletto sono incredibili: 420 panchine, 238 vittorie, 101 pareggi e 81 sconfitte. Con 4 stagioni però c'è un altro tecnico vincente, uno che può essere d'ispirazione per lui: Massimiliano Allegri (dal 2010 al 2014) con 178 partite vissute in panchina, con 91 vittorie, 38 gare perse, 49 invece i pareggi. Quelle di Pioli sono 119 con 66 vittorie, 29 pareggi e solo 24 sconfitte. Ma il desiderio del tecnico rossonero espresso a Radio Anch'io Sport su RadioRai è quello di continuare a restare seduto sulla panchina del Milan. La mia posizione va al di là del contratto, al Milan mi sento bene, ho un grande rapporto con i dirigenti, c'è piena sintonia con tutti e a oggi dico che potrei restare al Milan per sempre. Un allenatore maturo per vincere il suo primo scudetto. Le prime cinque in classifica sono in lotta per tutto. Scudetto e Champions. C'è un grande equilibrio. Ho sempre pensato, e continuo a pensarlo, che Inter e Juve sulla carta siano le più forti. Il forte vento di ieri ha impedito alla squadra di allenarsi in campo. Tutti in palestra, compreso Ibra protagonista di un video sul proprio profilo Instagram in cui mostra tutta la sua forza: aggrappato con le gambe al sacco da box svolge una serie di addominali incredibili. Video visto da 7 milioni di follower. Ma per vederlo in campo bisognerà aspettare la gara con l'Empoli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 09:10

