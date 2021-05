Pagelle Milan. Theo express, Kessie rigorosamente presidente. Baluardo Kjaer

Atalanta-Milan 0-2: pagelle rossonere

DONNARUMMA 6

Nessuna parata per un tempo, qualche telefonata nel secondo. Con la Champions League in pugno cosa deciderà del suo futuro?

CALABRIA 6

Rinuncia a spingersi a cercare fortuna. Sempre aiutato, raddoppiato dall’amico Saelemaekers. Non bello da vedere ma essenziale.

KJAER 6,5

L’Atalanta non ha il sangue negli occhi, lui sì. E per tutta la gara.

TOMORI 6,5

Toglie il respiro al proprio diretto avversario, a chiunque passi dalle sue parti a dire il vero.

THEO HERNANDEZ 6,5

Il calcio di rigore che vale il secondo posto in classifica è tutto suo, grazie a una delle sue devastanti giocate.

BENNACER 5

Ancora impreciso, mai una giocata, un colpo da regista. Perde il duello con Freuler. Giocatore da Empoli, che Pioli sostituisce, niente di più (18’ Kurtic st 6: a fare meglio ci vuole davvero poco).

KESSIE 7

Rigore perfetto il primo come il secondo. E siamo a 13 reti in questa stagione. È il migliore in campo, il migliore della stagione rossonera grazie anche ai 20 rigori concessi.

SAELEMAEKERS 6,5

Si sacrifica dall’inizio fino a quando Pioli non lo richiama senza più fiato (34’ st Dalot 6: ultima con la maglia rossonera. Il Manchester se lo deve riprendere).

CALHANOGLU 5

Non una grande partita. Ora anche per lui non resta che capire se resterà al Milan oppure no.

BRAHIM DIAZ 6

Esce il giocatore più vivo dell’attacco rossonero. Scelta difficile da condividere (18’ st Meite 6: ci mette tutta la forza che ha in corpo).

RAFAEL LEAO 5

Si muove, prova a combattere ma lo fa sempre senza il coltello tra i denti. Con quel palo preso assomiglia sempre di più a Niang, alla sua storia (34’ st Mandzukic 4: non per la sua ultima partita ma per quello che non è riuscito a fare da gennaio fino a oggi).

PIOLI 7

L’Atalanta è in vacanza e il Milan va in Champions. Giusto premio di una stagione vissuta quasi sempre da protagonista.

