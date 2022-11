Pioli:«Milan, vietato pensare al pareggio» Con il Salisburgo basta un punto per gli ottavi

di Luca Uccello

Bisogna vincere e festeggiare. Il passaggio del turno in Champions League: «il nostro primo obiettivo di stagione», e poi il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025 con il Diavolo. Perché Stefano Pioli non si è concesso nemmeno una cena in famiglia. Ma se il Milan questa sera, ore 21 a San Siro, non sbaglierà partita come successo a Torino, l’allenatore rossonero è pronto a pagare per tutti. Non solo per il suo staff.

E non sarebbe nemmeno la prima volta. «È stato un rinnovo condiviso con i giocatori, senza giocatori tutto questo non sarebbe stato possibile. Sono felicissimo, voglio continuare questo sogno il più a lungo possibile. Ho apprezzato molto la tempistica del rinnovo, è un segnale della nostra condivisione per cercare di fare, insieme, più grande il Milan. Mi sento stimato e apprezzato e per un allenatore non c’è nulla di più importante. È un percorso iniziato qualche anno fa, ora dobbiamo dimostrare che siamo cresciuti».



