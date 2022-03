Morto Pino Wilson, il dolore degli ex compagni di squadra e il ricordo della Lazio

Un capitano gentiluomo che ha fatto la storia della Lazio. Pino Wilson era questo e molto di più. Se n'è andato all'improvviso, lasciando un vuoto incolmabile tra i tifosi biancocelesti. Sempre garbato e gentile, per tutti era ancora oggi il “capitano”. L'immagine con quella fascia rossa al braccio era l'emblema di quello scudetto vinto nel 1974 contro tutto e tutti. Difensore duro ma dal cuore gentile quando gli parlavi di Maestrelli gli si riempivano gli occhi di lacrime. Una Lazio quella guidata dal 'Maestro' tanto eroica quanto maledetta.

“Ti sei distratto e ti sei fatto infilare dalla morte. Eppure lo sapevi che gli stiamo antipatici noi di Maestrelli”, ha scritto su Facebook Luigi Martini. Come dargli torto: Maestrelli se n’è andato troppo presto così come Chinaglia, tragica la morte di Re Cecconi ucciso per uno scherzo ad un amico. Questa volta è toccato a Pino Wilson che ci ha lasciati all'improvviso nella notte.

Quando si parlava di Lazio era sempre in prima fila perché dopo dopo lo scudetto divenne una bandiera: il 28 ottobre del 1979, fascia da capitano al braccio, provò a placare i tifosi biancocelesti dopo la morte di Vincenzo Paparelli, ucciso da un razzo partito dalla curva opposta. Divorato dalla sofferenza era in prima fila al funerale di Tommaso Maestrelli, con Chinaglia erano amici fraterni e adesso potranno stare per sempre insieme, nella cappella della famiglia Maestrelli, insieme a Tommaso. La Lazio lo ha ricordato con l'immagine più significativa, mentre abbraccia Maestrelli e Chinaglia e la frase “Insieme, siamo diventati Campioni – Ciao Pino, nostro Capitano, la storia che ci lega è eterna". Ciao Capitano, esserti amico è stato un onore.

