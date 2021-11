Pietro Castellitto a Fantacalcio Serie A Tim: «Zaniolo? Gli manca sicureza, ma sta tornando»

Non ha mai giocato al Fantacalcio, eppure il calcio è stato per molti anni il suo sogno. Ospite della puntata di “Fantacalcio Serie A Tim” disponibile da venerdì 26 novembre su TimVision Pietro Castellitto racconta: “Fino a 10, 11 anni pensavo fosse il mestiere della mia vita, poi ho capito che non ero in grado. Alla fine ho scelto il cinema” - chiosa. Un mestiere che sa fare bene visto i tanti riconoscimenti ricevuti, tra cui il premio al miglior regista esordiente ai David di Donatello 2021. Castellitto, che si professa fan della squadra della fantallenatrice Ludovica Pagani ricorda poi la sua esperienza nei panni dell’ex capitano della Roma Francesco Totti nella serie a lui dedicata: “Vivevo parte del suo amore – confida - la gente pensava che comportandosi bene con me si comportava bene con lui”. Poi dispensa qualche consiglio agli altri giocatori del reality.

Zaniolo? “Gli manca un po’ di sicurezza ma il suo passo sta tornando quello di prima dell’infortunio” - dice Castellitto rivolgendosi a Riccardo Rossi che ha il centrocampista giallorosso nella sua squadra. Abraham? “Ogni tanto entra in campo con il pigiama- scherza Castellitto - ma è forte e gioca molto per la squadra”.

In seguito Pierluigi Pardo, Malcom Pagani, Bernardo Corradi, Luigi Di Biagio, Ludovica Pagani, Riccardo Rossi, Ludovico Rossini e Ivan Zazzaroni riepilogano i risultati dell’ultima giornata di campionato e commentano la classifica delle loro squadre. Peggiore della settimana è il Monte dei Cocci di Luigi Di Biagio, mentre la migliore è per la seconda settimana consecutiva la Prof Boys di Ludovico Rossini. Dopo il premio “Crisantemi d’oro” consegnato a Pierluigi Pardo dalla “madrina” Ludovica Pagani per aver sbagliato a schierare la formazione e i botta e risposta tra i giocatori sulle penitenze da fare, arriva per gli otto fantallenatori il momento di pensare alla prossima giornata. I pronostici per la quattordicesima giornata di campionata si concentrano sulla sfida Juventus- Atalanta di sabato.

Per Pardo, Ivan Zazzaroni, Ludovica Pagani e Riccardo Rossi, il match si concluderà con un over. Di Biagio ipotizza un 1-1; Corradi prevede un 1-2 mentre per Malcom Pagani la conclusione è 2-1. Inoltre, da venerdì 25 novembre fino al 13 dicembre sarà possibile vincere un posto da protagonista in trasmissione. Andando su www.timparty.tim.it e rispondendo correttamente al football quiz, il vincitore potrà aiutare il suo fantallenatore preferito a mettere in campo la formazione per la giornata seguente.

Fantacalcio Serie A TIM è una produzione originale TimVision, in collaborazione con Stand By Me, con nuovi episodi in streaming ogni venerdì.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 18:49

