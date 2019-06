Roma, è ufficiale: Gianluca Petrachi è il nuovo direttore sportivo. «Contratto fino al 2022»

Sono contento di dare il benvenuto a Gianluca nel nostro team

, ha dichiarato il CEO della Roma Guido Fienga.

Sono certo che con la sua competenza rappresenterà una risorsa importante all’interno del management dell’AS Roma

.

Gianluca Petrachi nuovo Direttore Sportivo dell'#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) June 25, 2019

Dirigente sportivo dal 2006 dopo una lunga carriera da calciatore anche in Serie A, Petrachi è partito dal basso: prima al Pisa, con una promozione dalla C alla B e un'altra promozione in A sfiorata ma sfumata solo ai playoff. Dal 2009 al Torino, con cui ha prima conquistato la Serie A, poi l'accesso all'Europa League:

La Roma rappresenta per me un'avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante

, le prime parole di Petrachi.

Conosco bene le aspettative di un Club e di una piazza così importanti, proprio per questo ho accettato immediatamente questa sfida

.

