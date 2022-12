Pelé, tifo per il Brasile dall'ospedale: «Amici miei voglio ispirarvi, sono con voi». E spunta il post Instagram

di Redazione web

Il calcio è sempre stato il grande amore di Pelé, uno dei più grandi (se non il più grande), giocatore della storia del pallone. In questi ultimi anni però, il tumore di cui soffre, lo ha portato più volte ad entrare e uscire dall'ospedale, in cui è ricoverato tuttora. Il campione ha postato una foto su Instagram dove carica la Nazionale brasiliana per la partita di questa sera, lunedì 5 dicembre, contro la Svizzera.

Pelè tranquillizza tutti: «Sono forte e ho tanta fede in Dio. Pensate positivo»

Pelé «non risponde alla chemioterapia»: cure palliative per alleviare i dolori del tumore al colon. Su Instagram scrive: «Solo un controllo»

«Pelè ha un'infezione respiratoria», l'ultimo bollettino medico: come sta l'ex campione leggenda del calcio

Il post su Instagram

Nonostante le sue condizioni di salute non siano ottimali, Pelé non rinuncia al calcio, anzi non vede l'ora di assistere alla partita del Brasile contro la Svizzera: una delle due nazionali strapperà il pass per i quarti di finale del torneo.

Il campione seguirà il match dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo in Brasile dov'è attualmente ricoverato. Pelé ha fatto sapere che sosterrà i verdeoro, con un post Instagram che lo ritrae in un momento di pausa durante i Mondiali in Svezia del 1958.

Le condizioni di salute di Pelé

Nei giorni scorsi la stampa brasiliana aveva fatto circolare la notizia per cui Pelé non rispondeva più alla chemioterapia e quindi avrebbe cominciato a sottoporsi alle cure palliative. Sono però di poche ore fa le dichiarazioni della figlia che tranquillizza i fan dicendo che il campione è in ospedale per i classici controlli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Dicembre 2022, 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA