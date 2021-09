Pelè gela il mondo: ha un tumore al colon: «Sto bene, vincerò anche questa battaglia»

Pelè scuote il mondo del calcio. Il suo annuncio su Instagram è diventato subito virale. Pelé ha un tumore al colon ed è stato operato d'urgenza.

«Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante gli esami cardiovascolari di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato per l'analisi istologia».

L'annuncio che gela il sangue a tutti gli appassionati del pallone è stato diramato tramite social. Sul suo profilo Instagram Pelè, leggenda del calcio brasiliano e intercontinentale, per ben tre volte campione del mondo con la maglia verde oro, ha annunciato il male contro il quale vuole lottare senza arrendersi.

Nel mondo dei social anche Pelé, ormai 80enne, sceglie il mezzo tramite cui ci saremmo aspettati di vedere le prodezze di calciatori in attività e invece anche Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè, ha voluto far chiarezza sul suo stato di salute proprio su Instagram.

«Sto bene e vincerò anche questa battaglia» assicura dopo l'intervento. Pelè si trovava a San Paolo da martedì per dei controlli di routine in ospedale ed è proprio in quel momento che i medici hanno scoperto il tumore.

