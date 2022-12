Pelè, gaffe su Instagram dopo la notizia della morte: i commenti di addio

La morte del calciatore Pelè ha scosso il mondo del calcio e non solo. Tra i tanti messaggi di cordoglio, però, qualcuno si è confuso, tirando in mezzo un altro giocatore. Si tratta di Graziano Pellè, che in pochi minuti si è ritrovato decine di messaggi di cordoglio su Instagram a lui indirizzati: «Ci mancherai», «Rip», «il più grande di tutti».

Pelè, il tumore al colon e i danni della malattia svelati dai medici: «Cedimento degli organi»

Pelè, morto "O'Rey" del calcio dopo la lunga lotta alla malattia: aveva 82 anni

Pelé, il figlio all'ospedale: «Papà la mia forza è tua». Il post commuove il mondo

L'errore

Qualcuno si è accorto dell'errore e ha prontamente chiesto: «Ma perché state scrivendo Rip sotto la foto di Graziano Pellè se è morto Pelè? Ma non vedete che ha 37 anni ed è pure bianco tra l'altro? Ma ce la fate?». Il fraintendimento è avvenuto a causa del cognome del calciatore, simile al soprannome del giocatore più forte della storia.

Graziano Pellè è un calciatore italiano, classe 1985, di ruolo attaccante, attualmente svincolato. Pelé, invece, è lo pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento ed è la leggenda brasiliana nonché il calciatore più forte al mondo insieme a Maradona.

