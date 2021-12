Pelé dimesso dall'ospedale, Natale a casa per la leggenda brasiliana

Una bella notizia per tutti gli amanti del calcio. Pelé è stato dimesso dall'ospedale dopo l'intervento di rimozione del tumore al colon e ha potuto passare il Natale a casa, circondato dall'amore della famiglia.

Pelé, Natale in famiglia

La leggenda del calcio brasiliano ha infatti postato sui social una foto in cui appare sorridente accanto alla moglie, Marcia Aoki, davanti a un albero circondato da regali. I media locali hanno riferito che Pelé ha trascorso il Natale nella sua casa di Guaruja, sulla costa di San Paolo. L'ex campione brasiliano, 81 anni, ha scritto ai follower: «Oggi vi auguro momenti di amore, pace e unione, come me. Buon Natale amici».

Hoje eu espero que vocês estejam vivendo momentos de amor, paz e união, assim como eu. Feliz Natal, meus amigos.



//



Todas I hope you are living moments of love, peace and unity, just like me. Merry Christmas my friends. pic.twitter.com/dNsJFdMlDN — Pelé (@Pele) December 25, 2021

Pelé dimesso dall'ospedale dopo l'operazione

Pelé era stato operato per un cancro al colon il 4 dicembre scorso, presso l'ospedale Albert Einstein di San Paolo. I medici avevano deciso di tenerlo sotto osservazione per oltre due settimane, prima delle dimissioni giunte il 23 dicembre scorso. «Il paziente è in condizioni stabili - era stato scritto tre giorni fa in una nota diffusa dall'ospedale - e continuerà in seguito il trattamento di chemioterapia relativo al tumore rilevato a settembre».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Dicembre 2021, 15:13

