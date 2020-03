Il calcio in lutto: morto Peirò, ex calciatore di Roma, Juve e della Grande Inter di Herrera

Joaquín Peirò, ex attaccante della Grande Inter di Herrera, ed ex allenatore di calcio, è morto ieri all'età di 84 anni. Lo spagnolo ha giocato per sette stagioni all'Atletico di Madrid prima di iniziare la sua avventura nel calcio italiano, vestendo le maglie di Juventus, Inter e Roma.



Come allenatore ha avuto una lunga carriera alla guida di Granada, Figueres, Murcia e Badajoz. Ha anche allenato l' Atlético de Madrid per una sola stagione (1988-89) ma è con il Malaga che ha avuto il maggior periodo di permanenza, cinque stagioni. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 14:56



