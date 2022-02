Alziamo un peana per Vincenzo Italiano: il nostro eroe. Anche se Cabral e Piatek non fanno un Vlahovic

Dal Golfo dei Poeti, un peana per Vincenzo Italiano. Il nostro “eroe”, pur avendo commesso qualche leggerezza tecnica ed agito in un clima a dir poco ostile, è riuscito ad uscirne vittorioso. Avevo capito che Piatek avrebbe sbagliato il rigore: si è presentato troppo nervoso sul dischetto del rigore. Ma l’attaccante polacco ha saputo rifarsi, anche se onestamente lui e Cabral non fanno un Vlahovic. Una vittoria comunque preziosa, che permette alla Fiorentina di continuare a coltivare il sogno europeo, con una partita ancora da recuperare e con l’Atalanta all’orizzonte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA