Paura in campo, arresto cardiocircolatorio per Gudelj. Il giocatore poi si riprende e vuole tornare a giocare

di Daniele Molteni

Paura in Spagna, durante una partita di Serie C Cordoba-Racing Ferrol. Dragisa Gudelj, fratello del centrocampista del Siviglia Nemanja, è svenuto in campo in seguito a un arresto cardiocircolatorio: il minuto era l'undicesimo con le squadre sull'1-1.

I compagni di squadra sono scoppiati a piangere

I compagni di squadra sono scoppiati a piangere quando si sono resi conto della gravità e i paramedici si sono precipitati con i defibrillatori. Rianimato per vari minuti, ha poi ripreso conoscenza tanto che ha provato a rialzarsi dalla barella al momento di essere caricato in ambulanza, provando a rientrare in campo. I medici glielo hanno - chiarmente - negato.

Gli esami a cui è stato sottoposto Gudelj in ospedale hanno dato un esito nella norma. Il difensore centrale biancoverde è ancora in ospedale, dove resterà sotto osservazione almeno fino a lunedì. Durante questo periodo, continuerà a rimanere sotto osservazione e verranno ripetuti i test per cercare di scoprire

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Marzo 2023, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA