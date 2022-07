Paulo Dybala, la 10 di Francesco Totti resta libera: ha scelto la maglia numero 21

Paulo Dybala ha scelto la Roma e Mourinho. E in tanti si chiedevano quale maglia avrebbe indossato la Joya, una volta approdato nella Capitale, sponda giallorossa. E la risposta non si è fatta attendere. Dopo la corte di Francesco Totti, tutti si aspettavano che Dybala avrebbe accettato l'onere e l'onore si vestire la numero 10 dell'ex pupone. Ma il fuoriclasse argentino ha fatto una scelta di cuore.

La sua 21

Superate le visite mediche e mentre si discutono gli ultimi dettagli del contratto, Paulo Dybala ha sciolto le riserve e chiesto di poter mantenere il numero a lui caro, il 21, oggi sulle spalle di Matic che però non ha avuto problemi a donare la maglia a Dybala scegliendo a sua volta la numero 8.

L'eredità pesante della 10

La numero 10 indossata l'ultima volta il 28 maggio 2017 è ancora senza padrone. In quel Roma-Genoa Francesco Totti la indossò per l'ultima volta, la 619esima in Serie A, e da allora nessun giallorosso ha voluto prendersi l'eredità pesante di indossare quel numero che ancora oggi è strettamente legato nella memoria dei tifosi all'indimenticabile capitano.

La ragione affettiva

Nessuna pressione, però, per Dybala. Non ha certo sentito il peso di scegliere proprio quel numero tanto caro ai tifosi giallorossi anche perché sarebbe stata bene sulle spalle di un talento puro come l’argentino. Ma Paulo ha scelto diversamente, forse per ragioni affettive, forse un po’ anche commerciali e chissà se per non innescare paragoni che non servono. La 10 di Totti, miglior giocatore della storia della Roma, resta in bacheca, e chissà che Paulo Dybala non riesca a scrivere una storia tanto emozionante con la 21.

