Paulo Dybala, l'addio commovente su Twitter ai tifosi della Juventus: «Il destino ci mette su strade diverse»

Paulo Dybala è sempre più vicino all'addio alla Juventus. E alla vigilia dell'ultimo incontro che disputerà in maglia bianconera allo Juventus Stadium ecco che arriva il saluto ai suoi tifosi. Su Twitter, la Joya, saluta i milioni di tifosi che per anni lo hanno sostenuto e hanno esultato ai suoi gol.

E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme...

Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse. pic.twitter.com/D3cfK2vZ2y — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 15, 2022

Il futuro di Paulo Dybala è ancora incerto. L'unica cosa certa è che non sarà più con i colori bianconeri e per lui è giunto il momento di ringraziare tutti per le tante emozioni provate insieme: «È difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme... Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse».

Queste le parole di Dybala, le prime ufficiali da quando la società ha ufficiliazzato il mancato rinnovo del contratto.

