Pogba in vacanza con la star NBA Jimmy Butler. E la Juve lavora al suo ritorno

Mentre si avvicina il suo ritorno alla Juventus, Paul Pogba si gode le vacanze in Africa, e con un compagno d'eccezione: il giocatore NBA Jimmy Butler. I due hanno trascorso l'off season prima in Florida a casa Butler e ora in Guinea - patria d'origine dei genitori di Pogba, che ha approfittato dell'occasione anche per scendere in campo insieme a Butler e al cantante Akon in un match amichevole a Conakry.

Il centrocampista e l'ala dei Miami Heat sono infatti amici da anni, spesso a bordocampo a seguire le partite dell'altro e sempre in contatto durante la stagione. E intanto la Juve lavora in modo assiduo al suo ritorno, dopo la scadenza del contratto con il Manchester United: questa mattina c'è stato un incontro tra l'avvocato Rafaela Pimenta, che cura gli interessi del 29enne francese, e il club bianconero per definire i termini del ritorno a Torino del centrocampista.

