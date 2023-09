Paul Pogba positivo al doping: «Tracce di testosterone dopo Udinese-Juventus». Rischia fino a 4 anni di squalifica

di Redazione web

Brutte notizie per la Juventus. Il centrocampista francese Paul Pogba è risultato positivo al doping: nelle sue urine sarebbero state trovate tracce di testosterone. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera la notizia filtra da ambienti calcistici: il test positivo risalirebbe al post gara di Udinese-Juventus, partita del 20 agosto scorso in cui Pogba non era nemmeno entrato in campo. Il francese ha poi giocato contro Bologna ed Empoli.

«Non mi arrendo», aveva detto ad Al Jazeera

«Voglio fargli rimangiare le parole, voglio mostrare loro che non sono debole. Possono parlare male di me, ma non mi arrenderò mai». Queste le parole del centrocampista francese della Juventus Paul Pogba ai microfoni di Al Jazeera, in un'intervista emersa poche ore fa, prima della notizia della positività al doping.



Il centrocampista ex Man United ha parlato anche del caso estorsioni di un anno fa, che ha portato alla denuncia del fratello Mathias e di altri tre uomini con l'accusa di tentata estorsione e associazione a delinquere.

Cosa rischia ora Pogba

Il trentenne centrocampista francese della Juventus alla Dacia Arena non è sceso in campo ma era in panchina ed è stato sorteggiato per il controllo antidoping. Pogba è stato invece impiegato da Max Allegri nella seconda giornata di campionato, nel match Juventus-Bologna (1-1), quando è entrato in campo al 21' del secondo tempo e in Empoli-Juventus, nella terza giornata di campionato, entrato in campo al 16' della ripresa, chiudendo il match con un lieve problema muscolare.



Il giocatore, se confermata dalle controanalisi la positività al testosterone, rischia come pena massima fino a 4 anni di squalifica. La notizia è filtrata mentre filtravano voci su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita all'Al Hittihad, poi saltato dopo la chiusura del mercato saudita. L'ultimo caso di una controversia doping in serie A è quella legata all'argentino dell'Atalanta, Jose Luis Palomino, positivo nel 2022 al nandrolone, ma poi assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping.

