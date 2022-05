Patrick Vieira nella bufera: rifila un calcione a un tifoso dell'Everton e lo stende. Rischio maxi squalifica per l'ex Juve

Patrick Vieira nella bufera. Il finale di partita di Everton-Crystal Palace è stato convulso e l'ex giocatore della Juventus si è reso protagonista di un episodio che fa discutere. I padroni di casa segnano, a 4 minuti dalla fine, il gol del 3-2, un gol che vale la salvezza e tre punti in rimonta. Dopo il centro di Calvert-Lewin c'è stata un'invasione di campo spontanea. L'arbitro e gli stessi calciatori dell'Everton hanno ricacciato i tifosi fuori dal campo di gioco, ma quando la partita è finita l'euforia ha preso il sopravvento. L'invasione di campo è stata totale. E i tifosi non hanno perso l'occasione di stuzzicare Patrick Vieira, allenatore del Crystal Palace.

Vieira, Woah!!! Good on him. Fans running on the pitch abusing players/managers has to stop! #vieira #football pic.twitter.com/4aEZTl7Si9 — Jon Adby (@jonadby19) May 19, 2022

Molti tifosi sono andati a festeggiare con i calciatori, qualcuno invece è transitato dalle parti di Vieira che, dopo aver ricevuto qualche offesa di troppo, non ci ha visto più. Dalle immagini della televisione inglese si vede l'ex Juventus che bersagliato da un tifoso dell'Everton, perde il controllo e, dopo averlo bloccato, gli rifila un calcio.

Le immagini pubblicate sui social sono chiare e ora il francese rischia una squalifica.

LA VICENDA

Non era una partita come tutte le altre questa per l'Everton, che contro il Palace si giocava la salvezza. I londinesi erano salvi, ma hanno correttamente fatto la partita e al termine del primo tempo erano avanti di due gol. Nella ripresa l'Everton accorcia con Keane e poi in una dozzina di minuti compie una rimonta epica con i gol di Richarlison e Calvert-Lewin.

Dopo il 3-2 c'è una prima invasione, dopo un paio di minuti torna la calma e si riparte. Vieira, che è l'allenatore del Crystal Palace, si infuria per l'invasione. Quando la partita finisce e la salvezza è ottenuta c'è una nuova invasione di campo. Il terreno di gioco è invaso dai tanti tifosi dell'Everton che vogliono immortalare il momento di gioia, celebrando la salvezza e scacciando le paure della retrocessione.

Ma uno degli invasori sembra particolarmente attratto da Patrick Vieira. Nelle immagini si vede come lo rincorra, mentre l'ex Juventus si dirige verso gli spogliatoi. Nel tragitto vola qualche parola di troppo e Patrick Vieira perde le staffe. In quel momento il francese si ricorda il suo passato da calciatore e rifila un calcione al tifoso che cade a terra. Le telecamere della tv inglese riprendono i festeggiamenti dei tifosi e lo zoom pesca l'aggressione di Vieira al tifoso.

In pochi minuti il video diventa virale e in Inghilterra non si fa che parlare della reazione scomposta di Vieira che, adesso, rischia di subire una pesante squalifica da parte del giudice sportivo della Premier League.

